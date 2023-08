Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: 57-Jähriger randaliert vor Bäckerei und endet im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann musste am Donnerstagabend (17.08.2023), nachdem er vor einer Bäckerei in der Hauptstraße randaliert und eine Angestellte vermutlich in Schrecken versetzt hatte, von Einsatzkräften des Polizeireviers Herrenberg in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei wurde gegen 20.00 Uhr alarmiert, da der Mann, dem aufgrund des Ladenschlusses der Zutritt zur Bäckerei verwehrt worden war, die 38 Jahre alte Angestellte geschubst und bespuckt hatte und, nachdem sie sich im Inneren verbarrikadiert hatte, die Hosen herunterließ und teilweise seine Geschlechtsteile zeigte. Gegenüber der Polizei verhielt er sich unkooperativ und provokant. Einem Platzverweis kam er nicht nach, sondern brach immer wieder neue Diskussionen vom Zaun. Aufgrund dessen musste der 57-Jährige schließlich zu Boden gebracht werden, um ihn in Gewahrsam nehmen zu können, wogegen er sich jedoch heftig wehrte. Auch während des Transports und in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg setzte er die Widerstandshandlungen fort. Der Mann, der alkoholisiert war, musste bis zum frühen Freitagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers bleiben. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.

