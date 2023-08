POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: VW beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Insgesamt vier Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gehen auf das Konto eines 32 Jahre alten Mannes, der das Polizeirevier Ditzingen seit Dienstagabend in Atem hält. Das erste Mal bekamen es die Einsatzkräfte am Montagabend (14.08.2023) in der Rutesheimer Straße in Heimerdingen mit dem Tatverdächtigen zu tun. Er wollte die ...

mehr