POL-STD: Unbekannte entwenden Deko-Leuchtturm aus Barnkruger Vorgarten, Tageswohnungseinbrecher in Bliedersdorf, Unbekannte richten hohen Sachschaden in Drochtersener Altenheimbaustelle an

1. Unbekannte entwenden Deko-Leuchtturm aus Barnkruger Vorgarten - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Sonntag, den 07. Mai gegen 20:30 h wurde in Barnkrug an der Landesstraße aus einem dortigen Vorgarten von bisher unbekannten Tätern ein Deko-Leuchtturm entwendet. Nach Zeugenangaben war zu der Zeit ein junger Mann aus einem hellblauen VW-Polo gestiegen und hatten den Garten betreten. Er hatte dann den ca. 1 m hohen Solarleuchtturm "Roter Sand" mitgenommen und war wieder in das Auto eingestiegen. Die junge Fahrerin war dann davongefahren. Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Haupttäter (Beifahrer)

- männlich, - ca. 180cm groß - ca. 20-22 Jahre alt - sportliche, schlank - vermutlicher 3 Tagebart - dunkle Haare, moderner Kurzschnitt

2. Mittäterin (Fahrerin)

- weiblich - 20-22 Jahre alt - blonde Haare - Brille

Die Ermittler der Drochtersener Polizei suchen jetzt weitere Zeugen, die den Diebstahl oder das Fluchtfahrzeug beobachtet haben oder die etwas über den Verbleib des Leuchtturms sagen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

2. Tageswohnungseinbrecher in Bliedersdorf

Am vergangenen Freitag, den 19.05. hat ein bisher unbekannter Tageswohnungseinbrecher in der Zeit zwischen 12:05 h und 13:15 in Bliedersdorf in der Straße "Zum Hohen Moor" das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses betreten und die Verglasung der Hintereingangstür mit Steinen eingeworfen. Nach dem Durchgreifen gelang es, die Tür zu öffnen und so in das Innere des Hauses einzudringen. Hier wurden diverse Schränke und Schubladen in mehreren Räumen durchsucht. Ob und was dabei erbeutete werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

3. Unbekannte richten hohen Sachschaden in Drochtersener Altenheimbaustelle an

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, den 17.05., 18:00 h und Freitag, den 19.05., 07:30 h in Drochtersen im Triftweg nach dem Aufbrechen einer Terrassentür im Innenhof des im Bau befindlichen Altenheims in das Innere des Gebäudes gelangt. Dort haben sich der oder die Unbekannten dann in das 4. Obergeschoß begeben und eine Duscharmatur in einem Bewohnerzimmer beschädigt. Das dadurch nun tagelang austretende Wasser lief durch alle Zwischendecken im Gebäude und hat einen Schaden von schätzungsweise ca. 250.000 Euro verursacht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

