Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Rädersatz von Beckdorfer Autohandelgelände, Vatertagsresümee der Polizei im Landkreis Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Rädersatz von Beckdorfer Autohandelgelände

Vier bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag zwischen 01:00 h und 02:00 h in Beckdorf im Steinkamp von der Hauptstraße kommend über einen angrenzenden Acker an das Firmengelände eines dortigen Autohandels gelangt, haben den Zaun aufgetrennt und dann das Grundstück betreten. Nachdem sie sämtlich dort stehende Autos inspiziert haben, wurden von einem Mercedes GLK der komplette Rädersatz abmontiert, mitgenommen und in ein Fahrzeug verladen. Mit der Beute konnten die Unbekannten dann die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

2. Vatertagsresümee der Polizei im Landkreis Stade

Am heutigen Himmelfahrtstag waren wie in den Jahren zuvor viele junge Leute unterwegs. Zumeist zu Fuß mit dem Bollerwagen oder mit dem Fahrrad wurden wieder die alljährlichen Vatertagstreffpunkte angesteuert. Hierbei spielte traditionell der Alkoholkonsum eine übergeordnete Rolle.

Wie gewohnt, konnten die Veranstaltungsorte an der Oste in Gräpel und Brobergen den höchsten Zulauf mit zusammen fast 1.000 Leuten verzeichnen.

Es kam im Laufes des Tages an den verschiedenen Einsatzorten zu diversen kleineren Auseinandersetzungen, Körperverletzungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen. Größere Auseinandersetzungen wie z. B. eine Schlägerei mit ca. 40 Personen in Drochtersen gegen 20:00 h konnten jedoch frühzeitig unterbunden werden.

Am Lühe-Anleger feierten ca. 500 Personen friedlich und ausgelassen an der Elbe. Hier musste ein 34-jähriger Mann aus Buxtehude von der Polizei abgeholt und nach Hause gebracht werden, nachdem er mit fast 4 Promille aggressiv gegenüber anderen Personen aufgetreten war. Ein Schlagring, den er bei sich führte konnte sichergestellt werden.

In Bassenfleth am Elbstrand kamen zu Spitzenzeiten bis ca. 500 Feiernde zusammen. Auch hier musste die Polizei nicht eingreifen.

Immer wieder waren die eingesetzten Polizeibeamten aus den Dienststellen im Landkreis und die Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei im Zusammenhang mit dem Zu- und Ablauf zu Vatertagsveranstaltungen tätig, wenn z.B. Gruppen von Personen auf stark befahrene Straßen liefen oder in Streit gerieten. Teilweise wurden Verkehrseinrichtungen (Leitpfosten, Verkehrszeichen, Ortstafeln) beseitigt oder verändert.

Einen Überblick über evtl. angerichtete Sachbeschädigungen liegt bisher noch nicht vor. Entsprechende Anzeigen werden erfahrungsgemäß erst in den kommenden Tagen bei den örtlichen Dienststellen erstattet.

Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes mussten bis 21:00 h nur einige wenige Male zu Vatertagseinsätzen ausrücken. Hier waren vorwiegend Personen mit alkoholbedingten Ausfallerscheinungen und mit kleinen Verletzungen zu versorgen und zu transportieren.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu am Abend:

"Wir hatten den ganzen Tag ausreichend zu tun, allerdings waren wir personell so gut vorbereitet, dass die Lage für die Polizei bisher entspannt beherrschbar geblieben ist "

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell