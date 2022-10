Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: unklarer Unfallhergang; Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Mittwoch, den 19.10.2022 gegen 11:30 Uhr kam es in der Pappelallee zu einem Verkehrsunfall, dessen Hergang nach wie vor unklar ist. Zum genannten Zeitpunkt soll ein Linienbus in einer dortigen Haltebucht gewartet und den Blinker nach links gesetzt haben. In der Annahme, dass der Busfahrer ihn übersehen und bereits zum Einscheren angesetzt hatte, wich ein 78 Jahre alter Toyota-Fahrer nach links aus. Dort kollidierte er wiederum mit einem 69-jährigen Citroen-Fahrer. Verletzt wurde niemand. Unklar ist aber, ob der Linienbus tatsächlich bereits in den fließenden Verkehr eingefahren war oder ob der Blinker lediglich vorbereitend gesetzt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Tel.: 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell