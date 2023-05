Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Barnkruger Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 15:00 h und Freitag, 01:00 h sind bisher unbekannte Täter in Barnkrug in der Barnkruger Straße auf ein dortiges Grundstück gelangt und haben an der Rückseite des Wohnhauses die Glaseinfassung einer Tür eingeschlagen.

So konnten der oder die Einbrecher ins Haus gelangen und in den Innenräumen nach brauchbarem Diebesgut suchen.

Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher erstmal auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

