Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 15-Jähriger an Überweg angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Lavesumer Straße/Nordwall ist heute Morgen ein 15-jähriger Radfahrer aus Haltern am See angefahren und verletzt worden. Der Junge war auf dem Weg zur Schule. Dafür wollte er gegen 7.45 Uhr über den Rad- und Fußgängerüberweg am Nordwall fahren. Gleichzeitig wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus Haltern vom Nordwall nach rechts auf die Lavesumer Straße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer war direkt nach dem Unfall weitergefahren - kam aber kurz danach zurück. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Möglicherweise haben teils vereiste und beschlagene Scheiben an dem Auto eine Rolle gespielt.

