Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Roller gestohlen und wieder aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (16.08.2023) trieb ein noch unbekannter Täter in der Hauptstraße in Unterriexingen sein Unwesen. Der Unbekannte stahl einen dort am Straßenrand abgestellten Roller. Um diesen Kurzschließen zu können, demontierte der Täter die Frontverkleidung, außerdem knackte er ein Bremsscheibenschloss. Mutmaßlich fuhr der Täter anschließend mit dem Zweirad davon und ließ es anschließend auf einem Feldweg im Bereich der Großsachsenheimer Straße und der Straße "Pfarrwiesen" zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Markgröningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell