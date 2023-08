Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 32 Jahre alter Mann leistet vier Mal Widerstand innerhalb von drei Tagen

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt vier Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gehen auf das Konto eines 32 Jahre alten Mannes, der das Polizeirevier Ditzingen seit Dienstagabend in Atem hält. Das erste Mal bekamen es die Einsatzkräfte am Montagabend (14.08.2023) in der Rutesheimer Straße in Heimerdingen mit dem Tatverdächtigen zu tun. Er wollte die Wohnung eines Mannes nicht verlassen, für den er zuvor als Pfleger gearbeitet hatte. Seinen Platz hätte eine neue Pflegekraft einnehmen sollen, was der vermutlich alkoholisierte 32-Jährige jedoch ignorierte. Die Polizei mussten ihn letztlich gewaltsam aus der Wohnung bringen, wogegen er sich vehement wehrte und die Einsatzkräfte hierbei beleidigte. Hierauf wurde der 32-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ditzingen gebracht und im weiteren Verlauf auf freien Fuß gesetzt. Am Dienstag (15.08.2023) gegen 20.00 Uhr stellte der Bewohner eines Hauses in der Gröninger Straße in Ditzingen einen ungebetenen Gast auf seinem Balkon fest. Der 32-Jährige nutzte die Balkonsteckdose, um dort sein Handy zu laden. Freiwillig wollte er nicht gehen, so dass das Polizeirevier Ditzingen verständigt wurde. Da der Mann einem Platzverweis keine Folge leistete, musste er erneut in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte er sich gegen jedwede polizeiliche Maßnahme. Letztlich musste er eine weitere Nacht in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Rund 24 Stunden nach diesem Einsatz, am Mittwoch (16.08.2023) gegen 19.00 Uhr wurde der Polizei eine mutmaßlich stark angetrunkene Person gemeldet, die in der Stadtmitte in der Münchinger Straße im Bereich einer Bäckerei Passanten anpöbelte. Die Polizei konnte den 32-Jährigen letztlich bei einem Café antreffen, wo er Gäste belästigte und wieder nicht freiwillig gehen wollte. Er brüllte und gestikulierte umher, wobei er direkt auf einen Polizeibeamten zuging. Hierauf musste er von mehreren Beamten zu Boden gebracht werden, wogegen er sich erneut vehement zur Wehr setzte, nach einem Beamten trat und wieder Beleidigungen aussprach. Der 32-Jährige selbst und einer der Polizisten erlitten hierbei leichte Verletzungen. Im Zuge der Ingewahrsamnahme und als er am Donnerstagmorgen (17.08.2023) aus der Gewahrsamseinrichtung entlassen werden sollte, leistete der Mann wieder Widerstand. Nachdem er in einem Krankenhaus untersucht worden war, musste er letztlich auf freien Fuß entlassen werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

