Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachmeldung der Polizei Varel für das Osterwochenende

Varel (ots)

Trunkenheit im Verkehr Zetel - Auf Grund der Aussage eines aufmerksamen Zeugen wurde am Sonntagabend ein 56-jähriger Führer eines Pkw von Beamten des PK Varel in Zetel kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,30 o/oo festgestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss Varel - Bei der Kontrolle eines 38-jährigen Führer eines Pkw am Montag, in den frühen Morgenstunden, wurde von den kontrollierenden Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem wurde in der Atemluft Alkoholgeruch wahrgenommen. Die gemessene Atemalkoholkonzentration betrug 1,97 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

