Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Diebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Aus einer Scheune in der Straße "Taläcker" in Weil der Stadt stahlen bislang noch unbekannte Täter zwischen Mittwoch (16.08.2023) 18.00 Uhr und Donnerstag (17.08.2023) 07.00 Uhr unter anderem zwei Kettensägen, einen Akkuschrauber, mehrere Flaschen Sekt und eine Kiste Bier. Aus einem in der Scheune abgestellten Traktor schlauchten sie außerdem rund 60 Liter Kraftstoff ab und entwendeten diesen ebenfalls. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf rund 1.800 Euro. Die Unbekannten konnte sich, indem sie den Schließmechanismus überwanden, Zutritt in die Scheune. Am Dienstagabend fielen auf dem der Scheune zugehörigen Hof drei unbekannte Männer in einem älteren Transporter mit vermutlich ausländischem Kennzeichen auf, die nach Wasser fragten. Ob diese mit der Tat in Zusammenhang zu bringen sind, steht derzeit noch nicht fest. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell