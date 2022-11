Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Dachdeckerfirma

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Dienstagmorgen (22. November) bemerkte ein Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma in Neunkirchen-Seelscheid den Einbruch in die Firmenhalle. Diese war nach Angaben des Inhabers am Vorabend gegen 18 Uhr verschlossen worden. Als der Mitarbeiter am Dienstag gegen 06.40 Uhr am Arbeitsplatz im Industriegebiet im Ortsteil Oberheister erschien, entdeckte er, dass die Tür zur Halle abgeschraubt an der Gebäudewand lehnte. Der oder die unbekannten Täter sind augenscheinlich auf diesem Wege in das Innere des Handwerkbetriebes gelangt und durchsuchten dort die Halle und einen Büroraum. Nach ersten Angaben wurden eine Ketten- und eine Kreissäge sowie ein Radio gestohlen. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sicherte vor Ort Finger- und Handabdruckspuren. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell