POL-SU: 71-jährige Frau verstirbt nach Verkehrsunfall

Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Dienstag (22. November) hielt sich der 42-jährige Besitzer eines Supermarktes "Am Engelsgraben" in Sankt Augustin in einem Nebenraum auf, als er gegen 02.00 Uhr durch ein klirrendes Geräusch aufmerksam wurde. Als er in den Verkaufsraum trat, traf er auf einen 21-jährigen Rösrather der den Glaseinsatz einer Schiebetür eingedrückt und sich so Zugang zu dem geschlossenen Geschäft ...

