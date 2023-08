Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Unfallflucht in Enzweihingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich mutmaßlich zwischen Dienstag, 15.08.2023 und Donnerstag, 17.08.2023 in der Vaihinger Straße in Enzweihingen ereignet hat. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der Vaihinger Straße in Richtung der Hochdorfer Straße unterwegs und kam aus unbekannter Ursache offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet das Fahrzeug vermutlich auf den Bürgersteig und fuhr dort gegen zwei Metallpoller, die dabei komplett aus der Verankerung gerissen wurden. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz telefonisch unter 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

