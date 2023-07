Wittlich (ots) - Am Montag, 03.07.2023 wurde in der Zeit von 06:45 Uhr - 17:30 Uhr ein silberfarbener Pkw, der auf dem Parkplatz des "Tacco" abgestellt war, von einem unbekannten Täter auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen der Tat. Hinweise an Tel. 06571/926-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Thorsten Lang, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: ...

