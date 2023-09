Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230908-2: Wohnungseinbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen in zwei Fällen

Polizisten haben am Donnerstag (7. September) in Frechen-Königsdorf die Fahndung nach unbekannten Tätern aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in Einfamilienhäuser eingebrochen zu sein. Die zuständigen Kriminalbeamten suchen Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können.

In einem Fall waren die Anwohner eines Einfamilienhauses am Starenweg zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr außer Haus. In dieser Zeit hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf. Sie durchsuchten nach derzeitigem Sachstand mehrere Räume des Wohnhauses und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch soll es in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.15 Uhr auf dem Meisenweg gekommen sein. Die Täter verschafften sich nach derzeitigem Sachstand Zugang zum Garten des Hauses und dann gelangten ebenfalls durch ein Fenster in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie Räume im Erd- und Obergeschoss. Ob sie Beute erlangten ist bislang noch unklar. Teil der Ermittlungen ist, ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Einbrüchen gibt.

Hinweise zu den Wohnungseinbrüchen oder zu verdächtigen Personen, die sich auf dem Meisen- oder Starenweg im Tatzeitraum aufgehalten haben, nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

