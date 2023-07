LPI-NDH: Alkoholisierte Frau verliert Kontrolle über ihr Auto

Sollstedt (ots) - Polizisten kontrollierten am Montagabend, gegen 21.20 Uhr, in der Halle-Kasseler-Straße eine 35-jährige Autofahrerin. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem war sie leicht alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Drogen. Sie musste ihren Peugeot auf einem Parkplatz stehen lassen und mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr