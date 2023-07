Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beleidigungen und Drohungen verschaffen Mann ein Nachtlager in einer Zelle

Mühlhausen (ots)

Ein 27-jähriger Mann löste am Montagabend, gegen 22.40 Uhr, den Alarm an einem Einkaufsmarkt in der Wagenstedter Straße aus. Immer und immer wieder stieß er mit einem Einkaufswagen gegen die Eingangstür. Ein Zeuge beobachtete den Mann dabei und informierte die Polizei. Ein Fluchtversuch des Täters scheiterte, da die alarmierten Polizisten ihn noch in der Nähe des Marktes stellen konnten. Der Mann beleidigte und beschimpfte die Beamten nicht nur, sondern soll auch mit Steinen nach ihnen geworfen und sie bespuckt haben. Das alles half nichts, der 27-Jährige musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell