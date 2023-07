Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus am Bahnhofsplatz

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge verständigte gestern Abend, gegen 22.55 Uhr, die Polizei in Mühlhausen. Er hatte drei Männer beobachtet, die am Bahnhofsplatz gegen drei geparkte Autos traten und einen Mülleimer beschädigten. Im Anschluss drückte er den Männern einen Besen in die Hand und ließ die Sauerei beseitigen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits verschwunden. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell