LPI-NDH: Ausparken mit Folgen

Mühlhausen (ots) - Am zurückliegenden Wochenende durchtrennten Unbekannte auf einer Baustelle am Goetheweg, Stadtbergstraße mehrere Starkstromkabel. Im Anschluss nahmen der oder die Täter ca. 25 bis 30 Meter Kabel mit. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

