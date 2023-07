LPI-NDH: Kutschgespann auf Abwegen, Kutscher verletzt

Sondershausen (ots) - Drei Kinder stehen in Verdacht, am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, einen Strohballen hinter einem Supermarkt an der Frankenhäuser Straße angezündet zu haben. Nachdem sie dabei von Zeugen beobachtet und angesprochen wurden, flüchteten sie hinter den Wohnblöcken an der Frankehäuser Straße entlang, in Richtung Kaufland. Neben dem Strohballen entdeckte die Feuerwehr während der Löscharbeiten ...

