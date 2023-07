Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger prellen Menschen mit dem Verkauf von Büchern, die Polizei warnt

Nordthüringen (ots)

Mit dem Verkauf von Büchern reich werden, dieses Ziel verfolgen derzeit bundesweit, und auch in Nordthüringen, Unbekannte und haben offensichtlich Erfolg. Sie melden sich telefonisch bei ihren, überwiegend lebensälteren, Opfern. Dort preisen sie vermeintlich wertvolle Bücher (Lexika, Faksimile) für sehr viel Geld an. Die Opfer erwerben derartige Druckerzeugnisse, im Glauben, eine Wertanlage im Schrank stehen zu haben. Leider ist das nicht so, denn die verkauften Bücher sind, zumindest aus materieller Sicht, nicht annähernd den Kaufpreis wert. Die Täter melden sich nach einem Kauf dann regelmäßig wieder bei den Opfern und bieten weitere Druckerzeugnisse an, um die Sammlung zu vervollständigen. Mittlerweile haben Senioren bis zu sechsstellige Geldbeträge investiert, mitunter ihre gesamten Ersparnisse. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Seien sie skeptisch, wenn ihnen am Telefon oder an der Haustür vermeintlich wertvolle Bücher angeboten werden.

