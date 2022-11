Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach gefährlicher Körperverletzung in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 08.11.2022 gegen 16:15 Uhr erreichten die Polizei Notrufe mehrerer Bürger, die angaben, dass eine männliche Person vor einer Gaststätte in der Nähe des Saarbrücker Hauptbahnhofs zusammengeschlagen worden sei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnten zunächst den Verletzten feststellen, welcher nach medizinischer Erstversorgung mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert wurde. Die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme ergab, dass der Täter den Verletzten zunächst zu Boden schlug und ihm hiernach mit voller Wucht gegen den Kopf trat. Der Täter, ein 22 jähriger Saarbrücker, konnte durch die Polizei in Tatortnähe festgenommen werden. Diesem wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Die Hintergründe der Tat liegen nach ersten Ermittlungen in bereits längere Zeit existierenden Streitigkeiten zwischen Täter und Opfer.

