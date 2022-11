Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lagerhalle

Jüchsen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in eine Lagerhalle in der Straße "Schlossgarten" in Jüchsen ein. Zuvor entwendeten sie aus einem benachbarten Grundstück eine Leiter und nutzten diese für den Einbruch. In der Lagerhalle angekommen, gelangten sie in den Werkstattbereich und entwendeten mehrere elektrische Werkzeuge im Wert von ca. 700 Euro. Mit der Beute im Gepäck stellten die Einbrecher die Leiter zurück an ihren Ursprungsort und flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

