POL-NE: Landrat Hans-Jürgen Petrauschke begrüßt neue Polizistinnen und Polizisten im Rhein Kreis Neuss - Kreispolizei freut sich über 53 neue Kolleginnen und Kollegen

Rhein-Kreis-Neuss (ots)

Jedes Jahr zum 01.09. erhält die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss einen Schwung neuer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter. Auch in diesem Jahr war das so und daher begrüßte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als Leiter der Kreispolizeibehörde 19 Frauen und 34 Männer an diesem Tag in der Behörde. Für 50 von Ihnen war dies ein ganz besonderer Tag, sind sie doch frisch zur Kommissarin oder zum Kommissar ernannt und im Kreishaus vereidigt worden. Hinter ihnen liegen drei Jahre Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Neben dem theoretischen Teil mit Vorlesungen und Prüfungen gehören auch Trainingsphasen an den Ausbildungseinrichtungen des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) der Polizei NRW und Praxisanteile in den Behörden zum Studium. Somit starten die 50 neuen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gut ausgebildet ihren Dienst im Rhein-Kreis Neuss. Drei Beamte wurden auf eigenen Wunsch in den Rheinkreis versetzt. Die Neuen werden auch in den Bereichen Verkehr und Kriminalität eingesetzt. Der Großteil verstärkt jedoch die Polizeiwachen in Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Jüchen, Korschenbroich, Meerbusch und Neuss.

In seiner Begrüßung wünschte Hans-Jürgen Petrauschke den Anwesenden zum Dienstantritt einen guten Start: "Es freuen sich alle, dass sie in den Rhein-Kreis-Neuss gekommen sind."

