Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte schlagen Scheiben zahlreicher Fahrzeuge ein - Zeugen gesucht

Grevenbroich / Rommerskirchen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (30.08.) auf Donnerstag (31.08.) erhielt die Polizei Kenntnis von zahlreichen Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge, die sich sowohl in Hersteller als auch Bauart unterschieden, waren in den Ortslagen Hülchrath, Gustorf, Wevelinghoven, Kapellen, Frimmersdorf, Neurath, Widdeshoven, Evinghoven, Villau, Ramrath, und Anstel abgestellt. In den meisten Fällen wurde die Heckscheibe mit einem Stein eingeschlagen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind Fahrzeuge in einer mittleren zweitstelligen Anzahl betroffen, ob Diebesgut entwendet wurde ist bislang nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell