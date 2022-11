Feuerwehr München

FW-M: Vier brennende Fahrzeuge (Isarvorstadt)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Mittwoch, 2. November 2022, 1.18 Uhr

Klenzestraße

In der Nacht haben mehrere Fahrzeuge in der Klenzestraße gebrannt. Kurz nach ein Uhr nachts wurden der Integrierten Leitstelle erst ein, dann mehrere brennende Fahrzeuge in der Klenzestraße gemeldet. Deshalb schickte die Leitstelle einen kompletten Löschzug mit fünf Fahrzeugen ins Glockenbachviertel.

"Vier Fahrzeuge in Brand" - so die erste Rückmeldung des Einsatzleiters. Schnell wurde ein Löschangriff von mehreren Seiten in die Wege geleitet. Zeitgleich lösten aufgrund der starken Rauchentwicklung mehrere Rauchwarnmelder in den anliegenden Gebäuden aus. Nachdem das Feuer größtenteils gelöscht war, mussten zusätzlich alle betroffenen Wohnungen auf Rauchfreiheit kontrolliert werden. Verletzt wurde bei diesem nächtlichen Brand niemand. Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell