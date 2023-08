Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe durchwühlen Fahrzeuge in Neuss und Meerbusch

Neuss - Meerbusch (ots)

In der Nacht von Dienstag (29.08.) auf Mittwoch (30.08.) kam es in Neuss und Meerbusch zu mehreren Vorfällen, bei denen Diebe geparkte Fahrzeuge nach Wertgegenständen absuchten.

Zwischen 22:45 (29.08.) und 07:00 Uhr (30.08.) entwendeten Unbekannte auf der Viersener Straße in Neuss aus einem Pkw ein Navigationsgerät. In Meerbusch schlugen Einbrecher gleich zweimal zu. Zwischen 21:30 und 07:10 Uhr wurde ein Pkw auf der Straße "Am Breil" und zwischen 18:40 und 08:05 Uhr ein Fahrzeug auf der Blumenstraße nach Wertgegenständen durchwühlt. In beiden Fällen flüchteten die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut.

Wie die Täter sich Zutritt in die Fahrzeuge verschafften, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 14 geführt werden. Zusammenhänge werden geprüft und Zeugen gesucht.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell