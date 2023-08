Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hausbewohner halten Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei fest

Meerbusch (ots)

Einen 16 Jahre alten Einbrecher und dessen bislang unbekannte Mittäterin haben Hausbewohner bei ihrer Heimkehr am Montagabend (30.08.), gegen 20:00 Uhr, an der Witzfeldstraße überrascht. Den flüchtenden Jugendlichen konnten sie stellen und an die Polizei übergeben. Die Frau war in Richtung Düsseldorfer Straße davongelaufen und danach untergetaucht.

Der Jugendliche und seine Begleiterin hatten bisherigen Ermittlungen zufolge zuvor mit einem Schraubendreher die Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt und die Räume in den Obergeschossen nach Wertsachen durchsucht. Nach ersten Feststellungen der Wohnungsinhaber wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Beschreibung der flüchtigen Frau:

circa 25 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, braune lockige Haare, braune Felljacke

Der 16-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen ihn wird bundesweit in mehreren Fällen wegen Wohnungseinbruch ermittelt.

Ein Richter beim Amtsgericht Neuss wird am heutigen Donnerstag (31.08.) im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angeregten Vorführung darüber entscheiden, ob der Jugendliche in Untersuchungshaft muss oder wieder auf freien Fuß gesetzt wird.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die flüchtige Mittäterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

