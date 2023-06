Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Göllheim (ots)

Am Donnerstag, dem 29.06.2023, befuhr ein 70-jähriger PKW-Fahrer die Straße "Ruhweg" bei Göllheim, aus Richtung Füllenweide kommend, in Fahrtrichtung Göllheim. An der Kreuzung zur K 83 / K 80 wollte der PKW-Fahrer geradeaus, in Richtung B 47, weiterfahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer die K 83 von Dreisen in Richtung Göllheim. Der PKW-Fahrer übersah offensichtlich den nahenden Kradfahrer und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Straße musste zur Bergung und Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

