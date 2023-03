Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in einer Schule in Dortmund - Derne zerstört Schulküche

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:40 Uhr wurden die Feuerwachen 6 - (Scharnhorst) sowie die Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 2 (Lindenhorst) nach Derne in den Derner-Kippshof zur Dietrich Bonhoeffer Grundschule gerufen.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwache 6 an der Einsatzstelle eintrafen, wurden sie vom Schulleiter bereits erwartet. Der Schulleiter informierte die Feuerwehrleute über eine Rauchentwicklung und Flammenschein in der Schulküche im ersten Obergeschoss. Darüber hinaus wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass die Schule bereits vollständig geräumt sei und sich niemand mehr in der Schule befindet. Sofort wurden ein Trupp unter Atemschutz in den Flur geschickt, an den die Küche angrenzte, um die Brandbekämpfung einzuleiten. Ein weiterer Trupp brachte einen Hochleistungslüfter in Stellung um nach erfolgreicher Brandbekämpfung den Brandrauch aus dem Fenster der Küche zu leiten. In der Küche befand sich zum Ausbruch des Brandes niemand. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften gelöscht und die Einsatzstelle konnte anschließend an die Polizei übergeben werden, die umgehend mit der Ermittlung der Brandursache begann. Trotz erheblichem Sachschaden ist es positiv hervorzuheben, dass bei diesem Feuer niemand verletzt wurde. Aus Sicht der Feuerwehr ist zu erwähnen, dass das Personal die Schule vorbildlich geräumt hat und beim Eintreffen der Feuerwehr den Einsatzkräften die Vollzähligkeit aller Schüler im sicheren Bereich gemeldet werden konnte. Somit wird der positive Nutzen der jährlich stattfindenden Räumungsübungen nochmals unterstrichen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell