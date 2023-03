Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Nächtlicher PKW-Brand in Dortmund-Brackel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

In der Straße "Unterer Sendweg" in Dortmund Brackel haben am 20.03.2023 gegen 01:00 Uhr aufmerksame Bürger*innen die Feuerwehr zu einem brennenden Pkw gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw bereits im Vollbrand. Auch eine benachbarte Hecke hatte bereits Feuer gefangen. Von den Einsatzkräften der Feuerwehr wurde für die beiden Brände je ein Strahlrohr eingesetzt. Innerhalb von Minuten war das Feuer unter Kontrolle und ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden. Um eine Rückzündung des Pkw zu verhindern, wurde dieser zusätzlich mit Schaummittel abgelöscht. Glücklicherweise ist nur ein örtlich begrenzter und materieller Schaden entstanden. Verletzte gab es keine. Nach weniger als einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet. Die Brandursache wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.

An der Einsatzstellen waren 10 Feuerwehrkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln)tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell