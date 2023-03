FW-DO: Die Feuerwehr konnte nach Vollbrand des Schlafzimmers zwei Katzen nur noch tot bergen.

Dortmund (ots) - Gegen 05.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Mühlackerstraße in Kurl alarmiert. Dort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Mit zwei Strahlrohren wurde der Brand gelöscht. Drei in der Nähe der Gartenlaube parkende Personenkraftwagen wurden durch die Wärmestrahlung beschädigt. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Die Feuerwehr war mit Einheiten der Feuerwache 6 (Scharnhorst) und Feuerwache 3 (Neuasseln) vor Ort. Rückfragen bitte an: Feuerwehr ...

