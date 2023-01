POL-PDWIL: technischer Defekt an Wäschetrockner führt zu Schwelbrand

Gerolstein (ots) - Am 02.01.2023 erhielten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein durch aufmerksame Zeug*innen Kenntnis von einer illegalen Abfallbeseitigung im Bereich der sogenannten "langen Hecke" (der ehemaligen Kreisstraße 33 zwischen Bewingen und Roth) in Gerolstein. Hier hatten bisher unbekannte Täter widerrechtlich Abfall in Form einer Küchenarbeitsplatte, Küchenschränken, Schubladen und einem ...

mehr