Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an Radlader

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 17. August 2023, gegen 16.00 Uhr und Montag, den 21. August 2023, um 07.00 Uhr kam es in der Westmarkstraße, auf dem hinteren Parkplatz der einer Schule, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Personen beschädigten einen dort abgestellten Radlader. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, den 21. August 2023, gegen 08.45 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände an der Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger aus Visbek wollte mit seinem Sattelzug am Gebäude vorbeifahren und stieß mit dem Auflieger seines Sattelzuges gegen das Vordach der Tankstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20600 Euro.

Weiterer Tatverdächtiger festgenommen

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5577117

Wie bereits berichtet, wurden am 09. August 2023 drei jugendliche bzw. heranwachsende Tatverdächtige festgenommen. Auf Antrag der StA Oldenburg wurden alle drei Personen einer Haftrichterin in Cloppenburg vorgeführt, die in allen drei Fällen Haftbefehl erließ.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine vierte Person als Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 23 Jahre alten Mann. Diese Person wurde am Freitag, 18. August 2023, in Cloppenburg vorläufig festgenommen und ebenfalls auf Antrag der StA Oldenburg einer Haftrichterin in Cloppenburg vorgeführt. Auch für diese Person wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann befindet sich nun in einer JVA.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell