Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 19. August 2023, 12.00 Uhr und Montag, 21. August 2023, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das vordere Kennzeichen eines Pkw, welcher auf einem Grünstreifen gegenüber einer Pferdeweide in der Straße In der Marsch Höhe stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

In der Zeit zwischen Freitag, 18. August 2023, 13.00 Uhr und Sonntag, 20. August 2023, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen E-Scooter der Marke Segway, welcher am Bahnhof in der Bahnhofstraße verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Freitag, 18. August 2023, um 15.45 Uhr und Sonntag, 20. August 2023, 19.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad des Herstellers Grecos. Das Fahrrad stand in einem Fahrradständer bei einer Kirche in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 21. August 2023, um 20.12 Uhr, fuhr ein jugendlicher Kleinkraftradfahrer aus Garrel auf der Soestenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Montag, 21. August 2023, um 22.55 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Fritz-Reuter-Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus hatte der 23-jährigen Mann mutmaßliche Betäubungsmittel bei sich. Diese wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. August 2023, zwischen 11.00 Uhr und 15.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Volvo V40, welcher auf einem Parkplatz in der Fritz-Reuter-Straße stand. Die verursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Hoheging - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 21. August 2023, gegen 13.15 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der B213 in Richtung Cloppenburg. Auf Höhe der Einmündung Stocksbusch bremste er, um nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Auffahrunfall: Ein 28-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg fuhr dem 21-jährigen Autofahrer hinten auf, wodurch der 21-jährige leicht verletzt wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. August 2023, gegen 20.00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Audi A6 auf der B72 in Richtung Emstek. Zwischen den Abfahrten Bethen und Industriegebiet kam ihm ein weißer LKW entgegen, der immer weiter auf seine Fahrspur kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 19-Jährige aus Emstek nach rechts und prallte dort seitlich gegen eine Schutzplanke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell