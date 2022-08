POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fahrradfahrer treten Außenspiegel ab

Viernheim (ots) - Am Mittwochnachmittag (24.08.), gegen 16.10 Uhr, wurde den Rettungskräften ein Brand im Waldgebiet im Bereich "Am Kirschenweg" gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Feuer im Ausmaß von wenigen hundert Quadratmetern anschließend rasch unter Kontrolle. Zudem brannte es auf der gegenüberliegenden Seite des Waldwegs in einem Gebüsch. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer verdächtige ...

