Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Dannau

Polizei sucht Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag (13.06.) kam es in der Gemeinde Dannau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin mit einem E-Scooter-Fahrer zusammenstieß. Der Mann kam zu Fall und musste in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei wurde zunächst nicht verständigt, weshalb nun Zeugen gesucht werden.

Gegen 14:30 Uhr war der 26 Jahre alte Ostholsteiner mit seinem E-Scooter auf dem Weg zwischen Oldenburg und Weissenhäuser Strand unterwegs, um zu seiner Arbeitsstätte zu gelangen. In der Ortschaft Dannau kam es in Höhe der Bushaltestelle "Prof.-C.-Ehrenberg-Weg" zu einer Kollision zwischen dem Ostholsteiner und einer Radfahrerin, die sich in einer vierköpfigen Gruppe aufhielt. Infolgedessen stürzte der 26-Jährige und verletzte sich am Arm, sodass eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderlich war.

Beide Unfallbeteiligten schienen derart unter dem Eindruck des Geschehnisses gestanden zu haben, dass sowohl der Austausch ihrer Personalien als auch ein Anruf bei der Polizei versäumt wurden.

Zur Aufklärung des Unfallherganges sucht die Polizei in Oldenburg i.H. Zeugen. Insbesondere wird die etwa 55 bis 60 Jahre alte Radfahrerin gebeten, sich unter der Rufnummer 04361-1055 0 oder per E-Mail an oldenburg.pst@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell