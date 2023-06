Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Süd

Fahrraddieb konnte schnell gefasst werden

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (15.06.2023) kam es in Lübeck in der Lindenstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Während die beklaute Lübeckerin Anzeige erstattete, entdeckte ihr Lebensgefährte das Fahrrad zusammen mit einem jungen Mann und gab der Polizei Standortmeldungen der Person. Der Mann wurde geschnappt.

Kurz nach 15:30 Uhr des Donnerstagnachmittags stellte eine 43-jährige Lübeckerin in der Lindenstraße ihr Fahrrad vor ihrer Garage in der Einfahrt ab. Anschließend hielt sich die Frau kurzzeitig in der Garage auf. Diesen Moment nutze ein in Lübeck lebender 28-Jähriger und fuhr mit dem Rad davon. Die Lübeckerin sah den Mann gerade noch in die Meierstraße abbiegen.

Als die Frau Anzeige beim 2. Polizeirevier erstattete, meldete sich ihr Partner telefonisch bei ihr und teilte mit, dass er das Fahrrad zusammen mit einem Mann am Bismarck-Denkmal am Lindenplatz gesehen habe. Er gab der Leitstelle sodann fortlaufend Standortmitteilungen zu dem vermeintlichen Fahrraddieb. Eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers stellte den Mann in der Hansestraße am Lindenplatz.

Zweifelsfrei handelte es sich bei dem Mann um die Person, die schon zuvor noch in der Lindenstraße von der Eigentümerin auf dem Rad gesehen wurde. Das Fahrrad konnte so unversehrt an die Lübeckerin zurückgegeben werden. Auf den 28-Jährigen kommt hingegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell