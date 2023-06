Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Zeugen nach Schlägerei auf Supermarktparkplatz gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am 12.06.2023 (Montag) wurde ein 49-jähriger Lübecker auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Brandenbaumer Landstraße in Lübeck von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Die Polizei sucht nun nach diesem Mann und weiteren Zeugen.

Kurz nach 15:00 Uhr des Montags war der Lübecker mit einer 45-jährigen Bekannten auf dem Parkplatz in einen verbalen Streit geraten, in dessen Folge man sich gegenseitig geschubst hatte. Dies dürfte ein bislang unbekannter Mann falsch interpretiert haben. Er riss den 49-Jährigen an seinem T-Shirt zurück und schlug mit der Faust gegen den Kopf des Mannes. Anschließend entfernte sich der Schläger.

Der Mann wird als 1,80 m bis 1,90 Meter groß und ca. 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, trug schwarze kurze Haare und einen Bart. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen T-Shirt und einer grauen kurzen Hose.

Wer Angaben zu dem Mann oder dem Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0451 - 131 7361 oder per Mail unter eichholz.pst@polizei.landsh.de mit der Polizeistation Eichholz in Verbindung zu setzen.

