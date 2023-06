Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag (15.06.2023) kam es in Lübeck in der Lindenstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Während die beklaute Lübeckerin Anzeige erstattete, entdeckte ihr Lebensgefährte das Fahrrad zusammen mit einem jungen Mann und gab der Polizei Standortmeldungen der Person. Der Mann wurde geschnappt. Kurz nach 15:30 Uhr des Donnerstagnachmittags ...

mehr