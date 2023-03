POL-IZ: 230206.3 Burg: Einbruch in Schule

Heide (ots) - Am Samstag gegen 22 Uhr ist es in Heide zu einer Schlägerei auf dem Südermarkt gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Involviert waren in diese Auseinandersetzung etwa 15 jugendliche Männer und drei weitere Personen im Alter von 32 und 34 Jahren. Nachdem die Personengruppe diese drei Geschädigten verletzt und einen E-Scooter beschädigt hat, flüchtete sie von dem Tatort in ...

