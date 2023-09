Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Zigarettenautomat gesprengt - PKW zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Waiblingen: Gartenzaun beschädigt

Beim Vorbeifahren beschädigte am Samstag zwischen 6 Uhr und 11:15 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun und eine Mauer in der Vorgartenstraße. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500 entgegen.

Weinstadt: PKW zerkratzt

Die komplette Beifahrerseite eines Ford, der in der Annastraße, im Kreuzungsbereich zur Schweizerbachstraße geparkt war, wurde zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 7 Uhr zerkratzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500.

Waiblingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Mercedes-Benz E220, welcher am Freitag zwischen 14.20 und 14.50 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Devizestraße geparkt war, wurde in dieser Zeit durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500 entgegen.

Großerlach: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 16.35 Uhr die B14. Kurz vor der Ortseinfahrt Großerlach prallte ein Vogel gegen den Sturzhelm des Bikers, so dass dieser Stürzte und sich hierbei schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rudersberg: Unfall beim Überholen

Am Sonntag um 19:20 Uhr befuhr eine 20-jährige Ford-Lenkerin die L1148 zwischen Miedelsbach und Michelau. Im Kurvenbereich überholte die junge Fahrerin einen vorausfahrenden Reisebus, ohne hierbei auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte noch abbremsen und ausweichen. Ein nachfolgender 24-jähriger Fiat-Lenker konnte jedoch sein Fahrzeug nur noch abbremsen, aber nicht mehr ausweichen. Die Ford-Lenkerin fuhr zwischen dem Fiat und dem Reisebus hindurch, wobei sie auf beiden Seite die Fahrzeuge streifte. Hierdurch entstand an den drei Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 9500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Am Sonntag um kurz nach 12 Uhr fuhr eine 52-jährige Dacia-Lenkerin von der Gmünder Straße in den Kreisverkehr am Reinhold-Maier-Platz ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein 60-jähriger Motorradfahrer fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Yamaha-Lenker und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1250 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 zu melden.

Aspach-Rietenau: Zigarettenautomat mit Böller gesprengt

In der Nacht auf Montag sprengten Unbekannte gegen 2 Uhr mit einem Böller einen Zigarettenautomaten, der sich in der Thaddäus-Troll-Straße befindet. Dieser wurde entsprechend beschädigt, wobei der Sachschaden noch nicht beziffert werden kann. Zeugen, denen Personen zur genannten Zeit im dortigen Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07191/9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Fellbach: Unfall unter Alkohol

Ein 52-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes die Neue Straße. Dabei streifte er ein parkendes Motorrad. Es entstand geringer Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 52-Jährige stark unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schwaikheim: Unfallflucht

Eine Kia-Fahrerin stieß am Sonntag gegen 14 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Aispachstraße gegen eine Hauswand. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt und hinterließ geschätzte 1500 Euro Schaden. Die Ermittlungen zur Identifizierung der verantwortlichen Fahrerin dauern an.

Winterbach: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Diebe gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Straße Oberdorf ein. In den Räumen brachen sie mehrere Behältnisse auf und entwendeten Bargeld. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Einbruch in Gartenhütte

Rund 2500 Euro Schaden verursachten Einbrecher, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gartenhütte im Bereich der Holzberges einbrachen. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtiger Fahrzeuge im dortigen Bereiche nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

