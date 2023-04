Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht, 08.04.2023

Harthausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Harthausen in der Werner-Schreiner-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der aktuell noch unbekannte Verursacher fuhr gegen 01:10 Uhr mit einem unbekannten Pkw gegen eine dort befindliche Steinmauer und verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Schaden an der Mauer dürfte nach derzeitigen Schätzungen im 4-stelligen Bereich liegen.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unfallörtlichkeit beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell