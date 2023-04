Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrtsverstoß verursacht mehrere verletzte Personen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 07.04.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Berliner Straße in Bobenheim-Roxheim. Beim Abbiegen auf die Frankenthaler Straße missachtete dieser sodann die geltenden Vorfahrtsregelungen, sodass es zu einer Kollision mit dem Auto eines 36-Jährigen kam.

Die Fahrer sowie Beifahrer wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mussten zwecks medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Einmündung teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell