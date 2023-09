Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Diebstahl und Unfall

Aalen (ots)

Urbach: Einbruch in Gaststätte

Diebe brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte in der Schloßstraße ein. Mitunter gingen sie zwei Geldspielautomaten an, brachen diese auf und entwendeten das Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf über 5000 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter Telefon 07181/81344 entgegen.

Schorndorf: Einbruchsversuch

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag versuchten Einbrecher vergebens in ein Ladengeschäft einzubrechen, das sich in der Höllgasse befindet. Schloss und Türe hielten den Hebelversuchen stand, sodass die Einbrecher nicht ins Innere gelangten. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmung in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Murrhardt: Diebstahl auf Baustelle

Von einer Baustelle in der Fritz-Ehrmann-Straße entwendeten bislang unbekannte Diebe in der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr, bis Montag, 8:30 Uhr, insgesamt 11 Trommeln Starkstromkabel sowie mehrere Gipseimer. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf über 6000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Bruckstraße missachtete am Montag gegen 13:20 Uhr eine 67-jährige Toyota-Fahrerin die Vorfahrt eines 45-jährigen LKW-Fahrers. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

