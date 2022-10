POL-PDLD: Unfallflucht auf Parkplatz

Landau (ots) - In der Nacht zum 14.10.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Raimund-Huber-Straße in Landau. Hier versuchten sie sich dann gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen zu verschaffen, was ihnen jedoch misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341-2870 oder per E-Mail unter ...

