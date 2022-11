Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbrecher entwenden Fahrräder aus Garage

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Gleich drei Fahrräder entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (22.11.) aus einer Garage in der Straße "Alte Mainzer Landstraße". Hierzu brachen die Eindringlinge ein Fenster auf, gelangten dadurch in die Garage und flüchteten anschließend unbemerkt mit den Rädern. Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell