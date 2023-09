Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Automaten aufgebrochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen und Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Sonntagnachmittag 16 Uhr und Montagabend 18.30 Uhr einen Gartenzaun im Ginsterweg, wobei ein Sachschaden von rund 1200 Euro entstand.

Auf rund 5000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein ebenfalls unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 00.30 Uhr und 13.35 Uhr verursachte, als er einen in der Saarstraße abgestellten Mercedes Benz beschädigte. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Kettenreaktion

Ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte am Montagmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro entstand. Der 71-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Ellwanger Straße mit seinem Fahrzeug auf das verkehrsbedingt stehende Motorrad eines 22-Jährigen auf. Das Zweirad wurde im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden Seat Leon einer 27-Jährigen aufgeschoben. Alle Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Oberkochen: Automaten aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr in der Röchlingstraße insgesamt 3 Staubsaugerautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1800 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/95590 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmittag ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstand. Verkehrsbedingt hatte eine 49-Jährige ihren VW Tiguan an der Einmündung Kolpingstraße / Bismarckstraße anhalten müssen. Eine 35-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Audi A 5 auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 62 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall zu. Gegen 15 Uhr befuhr er mit seinem BMW die Kreisstraße 3232 zwischen Neuler und Ebnat-Ramsenstrut. In einem Kurvenbereich verlor der 62-Jährige aufgrund der Witterungsverhältnisse bei nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches nach links von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und gegen einen Weidezaun fuhr. Der Unfallverursacher konnte den Pkw selbständig verlassen; er wurde vor Ort medizinisch Erstversorgt. Zur Bergung des Fahrzeuges war auch die Freiwillige Feuerwehr Neuler mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: 13-jähriger Fahrraddieb

Ein 13-Jähriger steht im Verdacht, am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ein Pedelec der Marke Orbea Modell Wild im Wert von rund 9000 Euro entwendet zu haben. Das Rad, das von seinem bislang unbekannten Besitzer vor einem Geschäft in der Taubentalstraße abgestellt worden war, wurde von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers sichergestellt. Diese hatten den polizeibekannten Jugendlichen im Bereich des Busbahnhofs kontrolliert, da er das hochwertige Pedelec dabeihatte und in der Vergangenheit bereits mit derartigen Delikten aufgefallen war. Bereits gegen 13.45 Uhr war der 13-Jährige beim Diebstahl von Lebensmitteln ertappt worden.

