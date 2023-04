Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse geraubt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 49 Jahre alten Mannes hat seit dem 17.04.2023 die Geraer Polizei aufgenommen. Nach aktuelle Informationen befand sich der 49-Jährige am 15.04.2023 nach 09:00 Uhr auf dem Weg von einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße in Richtung Reichsstraße. Im Bereich des kleinen Parks unterhalb des Rutheniums in Gera wurde er plötzlich von zwei bislang unbekannten Täter angerempelt und der in der Hand mitgeführten Geldbörse beraubt. Der 49-Jährige kam hierbei zu Fall, wobei auch die mitgeführten Einkäufe zu Boden fielen und zum Teil unbrauchbar wurden. Samt Beutegut flohen die zwei Täter schließlich zurück in Richtung Heinrichstraße bzw. zum Baustellenbereich in der Reichsstraße. Nach Hinweisen des Zeugen verfolgten die Räuber ihn bereits seit der Heinrichsstraße. Unverletzt, jedoch vom Vorfall psychisch mitgenommen, begab sich der Geschädigte nach Hause. Am 17.04.2023 erstattete er schließlich Anzeige bei der Polizei.

Beschreibung der Räuber:

ca. 18 - 20 Jahre alt südländisches Aussehen ca. 170 cm groß schlanke Figur schwarze kurze Haare (einer davon trug einen Pony) einer der Täter trug grau/weiße Kleidung

Laut Auskunft des 49-jährigen sollen sich mehrere Passanten in Tatortnähe aufgehalten haben. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den beiden flüchtigen Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell